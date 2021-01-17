ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасение моряков с затонувшего украинского сухогруза приостановлено. Погибли 12 моряков

17.01.2021 17:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Операция по спасению моряков сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции, приостановлена из-за плохих погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По последним данным, погибли четверо из 12 членов экипажа. Среди находившихся на борту было двое россиян: Виталий Галенко, Николай Климов. Остальные — граждане Украины, уточняет ТАСС. Кто именно погиб, пока неизвестно, пишет Лента.ру.

фото ТАСС
Владельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Операция по спасению моряков сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции, приостановлена из-за плохих погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by