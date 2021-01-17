ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан сооснователь объединения Angels BAND Belarus Валерий Остринский

17.01.2021 17:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задержан инвестор, бизнес-ангел, сооснователь объединения Angels BAND Belarus Валерий Остринский. Об этом в Facebook сообщила его жена Татьяна Бакланова.


Фото: личная страница Валерия Остринского в фейсбуке

— Со вчерашнего вечера Валера в Ивьевском РОВД. Кормят, тепло одет, суд в Ивье в понедельник часов в 10.

Остринского задержали за флаг, который висел у них на хуторе с лета, пишет Татьяна.

— В пятницу вечером приехали с малыми на хутор на выходные. В субботу в 8 утра приехала милиция. Поступила жалоба от местного жителя (пару бабок-дедок, ферма), они должны отреагировать, пишет tut.by

Валерий Остринский входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии издания «Ежедневник».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержан инвестор, бизнес-ангел, сооснователь объединения Angels BAND Belarus Валерий Остринский. Об этом в Facebook сообщила его жена Татьяна Бакланова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять интересных фактов про создателя бело-красно-белого флага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by