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Задержан сооснователь объединения Angels BAND Belarus Валерий Остринский
Источник материала: Партизан
Задержан инвестор, бизнес-ангел, сооснователь объединения Angels BAND Belarus Валерий Остринский. Об этом в Facebook сообщила его жена Татьяна Бакланова.
Фото: личная страница Валерия Остринского в фейсбуке
— Со вчерашнего вечера Валера в Ивьевском РОВД. Кормят, тепло одет, суд в Ивье в понедельник часов в 10.
Остринского задержали за флаг, который висел у них на хуторе с лета, пишет Татьяна.
— В пятницу вечером приехали с малыми на хутор на выходные. В субботу в 8 утра приехала милиция. Поступила жалоба от местного жителя (пару бабок-дедок, ферма), они должны отреагировать,
Валерий Остринский входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии издания «Ежедневник».
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Задержан инвестор, бизнес-ангел, сооснователь объединения Angels BAND Belarus Валерий Остринский. Об этом в Facebook сообщила его жена Татьяна Бакланова.
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