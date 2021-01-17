Белорусский хоккеист Егор Шарангович забил первый гол в НХЛ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забил победную шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч с «Бостоном» завершился победой «Нью-Джерси» в овертайме со счетом 2:1. Помимо белоруса, в составе победителей шайбу забросил Майлз Вуд, а за проигравших отличился Патрис Бержерон. Шарангович забил всего за 1,7 секунды до конца овертайма.

Для 22-летнего форварда сегодняшняя игра стала второй в НХЛ, а гол – первым в карьере. До этого он выступал за минское «Динамо». В КХЛ в сезоне-2020/21 Шарангович провел 34 матча и набрал 25 очков (17 голов и восемь результативных передач).