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Белорусский хоккеист Егор Шарангович забил первый гол в НХЛ

17.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забил победную шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч с «Бостоном» завершился победой «Нью-Джерси» в овертайме со счетом 2:1. Помимо белоруса, в составе победителей шайбу забросил Майлз Вуд, а за проигравших отличился Патрис Бержерон. Шарангович забил всего за 1,7 секунды до конца овертайма.

Для 22-летнего форварда сегодняшняя игра стала второй в НХЛ, а гол – первым в карьере. До этого он выступал за минское «Динамо». В КХЛ в сезоне-2020/21 Шарангович провел 34 матча и набрал 25 очков (17 голов и восемь результативных передач).

Ранее стало известно, что российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов смог повторить клубный рекорд 1976 года.



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Шайба Шаранговича в овертайме принесла его команде победу в матче регулярного чемпионата.
 
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