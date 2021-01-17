Минское «Динамо» играет в гостях против «Северстали». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» начинает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.

В Череповце подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют против местной «Северстали», которая также ведет борьбу за место в плей-офф.

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось девять матчей. «Зубры» пока находятся в зоне плей-офф.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Северсталь»: Подъяпольский (Шугаев); Лишка — Берглунд — Морозов, Виттасмяки — Провольнев; Капустин — Няттинен — Гераськин (А), Адамчук — Лалонд (А); Вовченко — Кодола — Петунин, Макеев — Кудако; Вихарев (К) — Алексеев — Гареев, Каримов; Казаков.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Альмквист — Соловьев, Принс (А) — Клинкхаммер (К) — Варфоломеев; Фальковский — Ерёменко, Мосалев — Горбунов — Митчелл; Знахаренко (А) — Шинкевич, Воронин — Усов — Паре; Алистров — Протас — Когалев; Колячонок, Демков.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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