ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минское «Динамо» играет в гостях против «Северстали». Онлайн матча

17.01.2021 17:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Минское «Динамо» начинает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.

В Череповце подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют против местной «Северстали», которая также ведет борьбу за место в плей-офф.

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось девять матчей. «Зубры» пока находятся в зоне плей-офф.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Северсталь»: Подъяпольский (Шугаев); Лишка — Берглунд — Морозов, Виттасмяки — Провольнев; Капустин — Няттинен — Гераськин (А), Адамчук — Лалонд (А); Вовченко — Кодола — Петунин, Макеев — Кудако; Вихарев (К) — Алексеев — Гареев, Каримов; Казаков.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Альмквист — Соловьев, Принс (А) — Клинкхаммер (К) — Варфоломеев; Фальковский — Ерёменко, Мосалев — Горбунов — Митчелл; Знахаренко (А) — Шинкевич, Воронин — Усов — Паре; Алистров — Протас — Когалев; Колячонок, Демков.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

Партнер проекта:


Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!

Партнер проекта:


Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» начинает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. В Череповце подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют против местной «Северстали»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Liqui Moly отказывается спонсировать ЧМ по хоккею в 2021 году в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by