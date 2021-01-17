Источник материала: Хартия'97

«Русские горки» Александр Сотник

17.01.2021, 17:21

В России так принято: уж если сажать народного любимца, то либо на трон, либо – на кол.

Какие, все-таки, подлые эти американцы! Несмотря на внешний долг, тянущийся мохнатым хвостом со времен отцов-основателей, они снова выдадут себе по 2 тысячи долларов в период гадской пандемии. А в это время жители великой многострадальной России снова будут догрызать последнее без соли и платить штрафы за все подряд, выпучивая глаза на обновляющиеся ценники. И каким же надо быть упоротым, чтобы продолжать сидеть на подгорающем диване, выть от боли, но ни в коем случае не вставать, потому что по «ящику» и в «интернетах» начинается новый сезон «Шоу Навального». Оно будет длиться долго, с крутыми поворотами сюжета, как на русских оппозиционных горках. Ни за что не догадаетесь, что выкинет главный герой в следующий момент! Этот хвост будет вилять собакой до конца, пока та не издохнет. Полагаете, это Навальный купил билет в Россию? Нет, это россияне купили билеты на «шоу», которое «маст гоу он», и активно занимают места – от партера до галерки.

Явление героя намечено на 17 января. Мало кто обратил на это внимание, но 17-го же января в Германии пройдут выборы нового Председателя ХДС. И, скорее всего, это будет не фрау Меркель, так что «пригласившая сторона» уходит в историю. Но уже 14-го января ФСИН, задрав штаны и спотыкаясь, объявляет возвращенца-отравленца во всероссийский розыск. А злобный тролль-повар Пригожин вякает из-за кулис: «Лёха, возвращайся! Отсидишь за все свои грехи – выйдешь с чистой совестью!» И невозможно понять, кто кому подыгрывает и для чего повышает градус действия. Но одно абсолютно очевидно: публику развлекают не просто так, а в целях отвлечения внимания от чего-то глобально важного.

То, что случилось в Капитолии 6 января – безусловно, провокация, на которую протестующих так или иначе подталкивал проигравший выборы Дональд Трамп. Без жертв не обошлось, и этот трагический фон смазал победу демократов, которая теперь кажется и не победой вовсе, а получением тяжелого наследства от легкомысленного предшественника. Америка, на 4 года выпавшая из мировых политических процессов, демонстративно ушедшая в себя и пустившая на самотек развитие диктаторских опухолей по всему миру, будет возвращаться тяжело, с каждым днем все больше осознавая трагизм допущенных ошибок. Ведь за последние 4 года «отличные парни», с которыми Дональд Трамп так «хотел поладить», не сидели сложа руки, а наоборот – развивались, наливаясь ядерной мощью. Вот и «прекрасный парень» Путин, надев «Шапку Многомаха», распушил аппликатуру веером, наобещав цивилизации невиданные прелести новой Холодной войны с перспективой войны горячей. Но никакой «медведимкиной» перезагрузки не будет. Демократы учли ошибки прошлого и вывели жесткую формулу: «Ни одного рукопожатия с русским, каким бы он ни был и что бы он ни говорил». Операция «наш оппозиционер на Западе» забуксовала. Пришлось срочно отзывать с перспективой «отманделить по полной программе». Говорите, что любимый политик Алексея Анатольевича – Нельсон Мандела? – что ж, вариант вполне себе зрелищный, и для политической «Санта-Барбары» подходящий. Главное – убедить западный полит-истеблишмент, что с фигурантом всё серьезно, чтобы назрела «озабоченность», переходящая в «решительный протест всей прогрессивной общественности». Выкристаллизовать вождя «со стальной промежностью» – задача посильная, система делает это на «раз – два», а созданный спец-фон с завываниями о «тотальной деградации» - хороший повод для расслабухи лох-клиентуры. То есть, деградация-то никуда не делась, она идет полным ходом, сшибая все шлагбаумы здравого смысла, но системный предохранитель, отвечающий за регенерацию прогнившего каркаса, работает исправно. Как сработал в свое время с Ельциным, приведя в движение мафиозные спец-силы, которые и выпестовали «молодого и энергичного лидера», нависшего над страной своим говно-портретом на целый 21 год.

Вот и теперь, когда смертельная угроза для системы стала очевидной, когда простая формула «ни одной встречи с русским» зазвучала как приговор – вся подковёрная рать пришла в движение, заворочалась и зашипела. Страна въезжает на «Русские горки», чтобы нехило встряхнуть мозги и карманы обывателей. Потрясение будет масштабным: с громкими отставками и истериками непросыхающей Машки, с вечными рывками Путина и провалами министров, которые, как бычьи яйца, опять мешают нашему политическому танцору. А пока решено заниматься аутотренингом, успокаивая себя мантрами, что американцы, конечно, гады, и очень хотят отомстить за наши скрепные кибератаки, к которым мы, разумеется, отношения не имеем, но они все равно не решатся отключить Россию-матушку от SWIFT, ибо «это ударит по репутации международной платежной системы». «Халва» - как много в этом звуке для сердца Пыньского слилось! Слаще халвы – только понты, без которых и дня не проживешь, ибо «умри, но держи фасон». Посему пока повторяем мантру: «Американцы разозлились, но не посмеют, потому что потерь от этого больше. Они же бредят русскими деньгами! Мы ведь насквозь видим их продажные потроха!..»

А что, если дело обстоит с точностью до наоборот? Что, если формула «ни одного русского» окажется сильнее, и американцы махнут рукой, дернув за финансовый рубильник? Знаете, что это означает? – немедленный уход всех западных и вообще – нормальных – компаний с российского рынка. Прощай, «Норникель», и «Лукойл», - тоже прощай. И «Татнефть». И здравствуй, полная изоляция. И ненавистных Гугла с Фейсбуком тоже, наконец, не станет, ибо как вести бизнес – каким бы он ни был – когда взаиморасчеты невозможны? «Нет идеи – нет «Икеи», и автопрома тоже нет, и лекарств, и еды, и вообще по Булгакову – «чего ни хватишься – ничего нет». Как и предсказывалось с навязчивой неизбежностью: «Останется только Путин». А еще – русский Мандела, как полубожественная альтернатива, которую необходимо освободить из гэбнявых застенков. И ведь освободят, и тотчас посадят. В России так принято: уж если сажать народного любимца, то либо на трон, либо – на кол.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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