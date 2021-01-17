ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Бабарико: Ход времени нельзя остановить

17.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Виктор Бабарико: Ход времени нельзя остановить

3
  • 17.01.2021, 16:47
  • 1,333
Виктор Бабарико: Ход времени нельзя остановить

Новое письмо от политзаключенного.

Больше месяца не было писем от политзаключенного Виктора Бабарико. Весточка пришла его другу по переписке, пишет nn.by.

— Мнение о том, что маленькое действие лучше всякого бездействия, (цитата от Вас), вселяет оптимизм.

Про погоду мне тоже думается в направлении и ожидании лучшего. Хотя больше всего не нравится слово «ожидание». Образ «ждуна» отталкивающий. Лучше — маленькими шагами, но к цели.

И, конечно же, ход времени нельзя остановить, но всегда нужно помнить: время только одна из составляющих нашей жизни. Ведь есть ещё место (пространство) и сам «наблюдатель». Так что в наших руках — менять и формировать окружающее пространство, делать самих себя лучше. Поэтому засыпать не нужно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое письмо от политзаключенного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каля ўзьбярэжжа Турэччыны затануў расейскі сухагруз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by