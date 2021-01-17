ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

17.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

3
  • 17.01.2021, 16:40
  • 1,764
В Москве задержали или отменили более 40 рейсов
Иллюстрационное фото

Сегодня во Внуково из Берлина должен прилететь Навальный.

В московских аэропортах на фоне погодных условий задержаны или отменены более 40 авиарейсов, сообщает РБКсо ссылкой на данные «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 15:40 17 января во Внуково задержаны девять рейсов и отменены еще два.

В Домодедово 19 рейсов задержаны, один отменен. В Шереметьево — девять задержаны, два отменены.

Сервис ссылается на информацию, предоставленную самими аэропортами. Задержкой «Яндекс.Расписания» считает отклонение рейса от графика на 30 минут и более.

В пресс-службе «Домодедово» заявили, что критичных задержек в аэропорту нет, время вылетов некоторых рейсов может быть скорректировано из-за непогоды: «В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолета».

«Видимость в районе достаточна для совершения взлетно-посадочных операций. В штатном режиме работают обе ВПП», — добавили в Домодедов

Как заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, накануне, 16 января, в Москве выпало 12 мм осадков — почти 30% месячной нормы. По его словам, минувшая ночь стала самой морозной в текущем сезоне, к 9 утра столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ к опустились до минус 21,2.

17 января в 19:20 в Москву из Берлина должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, он прибывает во Внуково рейсом «Победы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во Внуково из Берлина должен прилететь Навальный.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ускользающая красота». Вот такие работы представили на фестивале ледяных скульптур в Перми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by