Правозащитники: в Минске сегодня задержано не менее трех человек

По данным правозащитников, в Минске 17 января задержано не менее трех человек.



Одна из задержанных сегодня в Минске - Анастасия Калашникова, фельдшер выездной бригады, многократная чемпионка и призёрка чемпионата РБ по тайскому боксу и кикбоксингу, призёрка международных турниров. Фото: t.me/bel_girls.

Так, возле стихийного мемориала погибшего в первые дни протестов против фальсификации выборов Александра Тарайковского (возле станции метро «Пушкинская») задержаны Екатерина Торелкина и Анастасия Калашникова. Также в столице задержан Павел Гирис, сообщает spring96.org .

В Минске и других населенных пунктах сегодня прошли локальные марши против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия, а также солидарности с задержанными.

В Ивьевском районе Гродненской области накануне вечером был задержан бизнесмен Валерий Остринский. Во дворе дома на его хуторе с лета висел бело-красно-белый флаг, что и стало причиной задержания и составления административного протокола.