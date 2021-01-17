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Правозащитники: в Минске сегодня задержано не менее трех человек

17.01.2021 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным правозащитников, в Минске 17 января задержано не менее трех человек.

 

Правозащитники: в Минске сегодня задержано не менее трех человек
Одна из задержанных сегодня в Минске - Анастасия Калашникова, фельдшер выездной бригады, многократная чемпионка и призёрка чемпионата РБ по тайскому боксу и кикбоксингу, призёрка международных турниров. Фото: t.me/bel_girls.

 

Так, возле стихийного мемориала погибшего в первые дни протестов против фальсификации выборов Александра Тарайковского (возле станции метро «Пушкинская») задержаны Екатерина Торелкина и Анастасия Калашникова. Также в столице задержан Павел Гирис, сообщает spring96.org.

В Минске и других населенных пунктах сегодня прошли локальные марши против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия, а также солидарности с задержанными.

В Ивьевском районе Гродненской области накануне вечером был задержан бизнесмен Валерий Остринский. Во дворе дома на его хуторе с лета висел бело-красно-белый флаг, что и стало причиной задержания и составления административного протокола.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным правозащитников, в Минске 17 января задержано не менее трех человек.  
 
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