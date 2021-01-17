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Брестская пенсионерка Елена Гнаук стала фигурантом уголовного «дела о хороводе»

17.01.2021 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Общественной активистке Елене Гнаук предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 

 

Брестская пенсионерка Елена Гнаук стала фигурантом уголовного «дела о хороводе»
Елена Гнаук. Фото: Белсат.

 

Как сообщила БелаПАН активистка, соответствующий документ ей вручили 15 января в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Гнаук находится под подпиской о невыезде.

63-летнюю пенсионерку обвиняют в том, что 13 сентября она приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Она активно участвовала в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Данные действия, отмечается в документе, были сопряжены с неповиновением требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта.

Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.

«Меня привлекают за участие в этом хороводе, но я не считаю, что выражение своей позиции танцем является уголовным преступлением», — заявила Гнаук.

По имеющимся у нее сведениям, по этому делу проходит около 50  человек. Первые суды начнутся 20 января.

Ранее Гнаук четыре раза судили по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях). За участие в акции 30 августа пенсионерка была оштрафована на 30 базовых величин (810 рублей), за акцию 4 октября — арестована на 15 суток, 25 октября — оштрафована на 40 базовых величин (1.080 рублей), 15 ноября — оштрафована на 50 базовых величин (1.350 рублей).

 
Теги: Брест
 
 
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Общественной активистке Елене Гнаук предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное...
 
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