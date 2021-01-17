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Москва мерзнет: минувшей ночью был зафиксирован температурный рекорд

17.01.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве в текущем сезоне, температура составила минус 21,2 градуса, передает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Впервые в мегаполисе ударили 20-градусные морозы. Столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 9 часам утра опустились до минус 21,2. Такой температурный фон на 8-9 градусов ниже положенного по климату", - рассказал ведущий сотрудник центра погоды Евгений Тишковец.

Он отметил, что в последний раз морозы в такое время были три года назад – 18 февраля, когда температура опустилась до 21,7 градуса.

Непростая ситуация из-за морозов в московских аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" – там отменены или перенесены более 40 рейсов.

По прогнозам синоптиков, мороз еще будет усиливаться – в ночь на понедельник в Москве ожидается до минус 25, в Подмосковье – до минус 27, а местами столбик термометра опустится и до 30 градусов.

 
Теги: Минск
 
 
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В аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" в российской столице задержаны или отменены несколько десятков авиарейсов.
 
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