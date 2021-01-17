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От Бабарико пришло первое за месяц письмо

17.01.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико сообщила о полученном письме политика.

В то время задержанных доставили в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси и несколько часов допрашивали, пишет belnovosti.by

Позднее в КГК объяснили задержание Бабарико.

Сообщалось, что якобы он «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».

Штаб Виктора Бабарико сообщил в телеграм-канале, что политик написал об отталкивающем образе «ждуна», он считает, что лучше маленькими шагами, но все же двигаться к цели.

Штаб политика отмечает, что от Бабарико больше месяца не было писем.

Весточку от политика получил его друг по переписке. Бабарико писал, что «мнение о том, что маленькое действие лучше всякого бездействия, вселяет оптимизм».

Бабарико отмечает, что ему больше всего не нравится слово «ожидание». 

Политик пояснил, что ход времени нельзя остановить, но время только одна из составляющих нашей жизни. 

Есть еще место и сам «наблюдатель». Бабарико считает, что все в руках человека.

Он может менять и формировать окружающее пространство, делать его лучше. Поэтому засыпать не нужно.
 
 
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Команда экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико сообщила о полученном письме политика.
 
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