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С улиц Минска этой зимой уже вывезено 78 тыс. т снега
Источник материала: Партизан
С начала зимы дорожные службы столицы вывезли с улично-дорожной сети 78 тыс. т снега, в том числе 10 тыс. т — в снегоплавильный пункт.
Подробности рассказал генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский,
— В среднем в сутки в уборке улиц задействованы 760 единиц техники, в том числе 120 привлеченных, в основном самосвалов для вывоза снега. В уборке пешеходных зон участвуют 780 уборщиков территорий, из них 700 — в дневную смену. С начала зимы для противогололедной обработки улиц использовано 23 тыс. т соли и 25 тыс. т песчано-соляной смеси, — сказал Д. Глинский.
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С начала зимы дорожные службы столицы вывезли с улично-дорожной сети 78 тыс. т снега, в том числе 10 тыс. т — в снегоплавильный пункт.
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