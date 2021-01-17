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Алимбекова заняла 13-е место в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе
Источник материала: Tut.by
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла 13-е место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Алимбекова допустила 3 (1+0+1+1) промаха, уступив победительнице 35 секунд.
Еще одна белоруска Елена Кручинкина (1+2+2+1) стала 26-й.
Победу же впервые в карьере одержала француженка Жюли Симон (0+1+2+0). Серебро выиграла немка Франциска Пройс (1+0+1+0). Третьей стала шведка Ханна Оберг (1+0+1+1).
В общем зачете Динара Алимбекова после этого этапа занимает седьмое место, Елена Кручинкина — 24-я, Ирина Кривко — 36-я, Анна Сола — 40-я.
Лидирует же норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла 13-е место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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