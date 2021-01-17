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Алимбекова заняла 13-е место в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе

17.01.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла 13-е место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Алимбекова допустила 3 (1+0+1+1) промаха, уступив победительнице 35 секунд.

Еще одна белоруска Елена Кручинкина (1+2+2+1) стала 26-й.

Победу же впервые в карьере одержала француженка Жюли Симон (0+1+2+0). Серебро выиграла немка Франциска Пройс (1+0+1+0). Третьей стала шведка Ханна Оберг (1+0+1+1).

В общем зачете Динара Алимбекова после этого этапа занимает седьмое место, Елена Кручинкина — 24-я, Ирина Кривко — 36-я, Анна Сола — 40-я.

Лидирует же норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла 13-е место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.
 
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