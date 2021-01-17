Белковский: Путин прилагает усилия, чтобы уйти как президент мира

Источник материала: Салiдарнасць

Политтехнолог Станислав Белковский – о перспективах ухода Владимира Путина с поста президента.

– Владимир Путин, в принципе, пришел к власти в качестве президента войны, – сказал Белковский в эфире Эха Москвы . – Он обязан своим президентством в первую очередь чеченской войне конца 90-х — начала нулевых годов.

Этим объясняется, собственно, и его определенный комплекс вины перед Чечней и чеченцами, и очень значительная роль, значительное влияние чеченцев в федеральной экономике и политике, и роль Рамзана Ахматовича Кадырова, безусловно, который гораздо больше, чем просто региональный лидер.

Но уходить-то он должен как президент мира. И он уже прилагает в этом направлении определенные усилия. В 2020 году это было урегулирование карабахского конфликта.

Конечно, сама война не началась бы, если бы Владимир Путин не дал на нее негласную отмашку. Помните, мы с вами говорили, что по какой-то причине Россия в определенный момент перестала делиться с Арменией разведывательной информацией о возможности такой войны.

И дело тут не только в том, что разведку возглавлял Сергей Нарышкин, который, как потом выяснилось, близок к азербайджанской диаспоре, но и в позиции верховного главнокомандующего.

Соответственно, есть ряд вопросов, которые надо урегулировать мирно. Это и приднестровский замороженный конфликт, и ситуация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку минские соглашения не выполняются, и должны либо выполняться, что существенно неприемлемо для Украины, либо быть заменены каким-нибудь другими соглашениями — например, венскими под эгидой вполне лояльного Москве федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Тем более, что Минск при Александре Лукашенко потерял возможность быть реальной площадкой для международных переговоров высокого уровня.

…В любом случае санкционный вопрос упирается в одно граничное условие: остается Владимир Путин в Кремле в 2024 или не остается. Если остается, то потепление с Западом, несмотря ни на какие яркие и светлые улыбки перечисленных мною системных либералов, становится гораздо менее реализуемым.

Поэтому ключевой фактор снятия санкций — это сам Владимир Владимирович. И возможно, он это даже понимает. Поэтому его задача до 2024 года — стабилизировать систему так и подготовить возможность передачи власти коллегиальному преемнику так, чтобы всё не рухнуло, несмотря на примирение с Западом.

Вот в 2011 году он считал, что примирение с Западом безусловно приведет к крушению. Поскольку если все доверить Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который так хочет нравится западным лидерам, буквально как Михаил Сергеевич Горбачев, а западные лидеры хотят задушить в объятиях Дмитрия Анатольевича Медведева, то дело кончится черенком от лопаты по сценарию Каддафи.

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