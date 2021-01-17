Возвращение Навального: «Власть в России обделалась от страха»

Источник материала: Салiдарнасць

Журналист Александр Минкин – о возвращении Алексея Навального из Германии в Россию.





Силовики в аэропорту «Внуково» накануне прилета самолета с оппозиционным политиком

«Власть не только обледенела. Она обделалась от страха, – пишет Минкин. – Один человек сказал, что вернется в Россию. И с этого момента в Кремле началась паника.

Режим «повышенной готовности», безумные «предупреждения» прокуратуры: мол, встречать человека в аэропорту — нечто уголовно наказуемое, несанкционированное… Задержания в Питере и изъятие личных автомобилей… Задержание тех, о ком стало известно, что они собираются встречать. (Интересно, каким образом это становится известно?)

Сообщают, что на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров «Э» МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

И такая подробность: силовиков стягивают во Внуково; там они должны сидеть в автобусах. Они предупреждены, что «выходить в туалет им запрещено».

Значит, они будут в памперсах.

Силовики России в памперсах — это и есть портрет сегодняшней власти. Она обоср… от страха. А поскольку вся власть в руках одного человека — значит, это случилось именно с ним. Тайно убивать и откровенно обделаться — этот позор когда-нибудь обязательно попадет в учебники истории».

Алексей Навальный, который после попытки убийства путем отравления находился на лечении в Германии, прилетает в Москву вечером 17 января. Политик объявил, что намерен вернуться, несмотря на то, что российские власти грозятся отправить его в тюрьму.

12 января ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Там заявили, что политик не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Кроме того, Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство заявило, что политик потратил на личные цели более 356 миллионов рублей, собранных как пожертвования на деятельность ФБК и других фондов.

Почобут о возвращении Навального: «Просятся сравнения с Беларусью»

Минкин: только мы помогаем Лукашенко в жестокой войне с его безоружным народом