ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возвращение Навального: «Власть в России обделалась от страха»

17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Журналист Александр Минкин – о возвращении Алексея Навального из Германии в Россию.

Возвращение Навального: «Власть в России обделалась от страха»

Силовики в аэропорту «Внуково» накануне прилета самолета с оппозиционным политиком

«Власть не только обледенела. Она обделалась от страха, – пишет Минкин. – Один человек сказал, что вернется в Россию. И с этого момента в Кремле началась паника.

Режим «повышенной готовности», безумные «предупреждения» прокуратуры: мол, встречать человека в аэропорту — нечто уголовно наказуемое, несанкционированное… Задержания в Питере и изъятие личных автомобилей… Задержание тех, о ком стало известно, что они собираются встречать. (Интересно, каким образом это становится известно?)

Сообщают, что на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров «Э» МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

И такая подробность: силовиков стягивают во Внуково; там они должны сидеть в автобусах. Они предупреждены, что «выходить в туалет им запрещено».

Значит, они будут в памперсах.

Силовики России в памперсах — это и есть портрет сегодняшней власти. Она обоср… от страха. А поскольку вся власть в руках одного человека — значит, это случилось именно с ним. Тайно убивать и откровенно обделаться — этот позор когда-нибудь обязательно попадет в учебники истории».

Алексей Навальный, который после попытки убийства путем отравления находился на лечении в Германии, прилетает в Москву вечером 17 января. Политик объявил, что намерен вернуться, несмотря на то, что российские власти грозятся отправить его в тюрьму.

12 января ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Там заявили, что политик не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Кроме того, Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство заявило, что политик потратил на личные цели более 356 миллионов рублей, собранных как пожертвования на деятельность ФБК и других фондов.

Почобут о возвращении Навального: «Просятся сравнения с Беларусью»

Минкин: только мы помогаем Лукашенко в жестокой войне с его безоружным народом

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Один человек сказал, что вернется в Россию. И с этого момента в Кремле началась паника».
 
Новости дня
Новости разные
 
Москва мерзнет: минувшей ночью был зафиксирован температурный рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by