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Тимур Мицкевич вышел на связь

17.01.2021 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О судьбе парня, избитого через несколько дней после выборов, не было ничего известно больше четырех месяцев.

Несовершеннолетний Тимур Мицкевич, который исчез днем 8 сентября из 2-ой детской клинической больницы, жив, здоров и на свободе. Об этом 16 января на своей странице в соцсети сообщил сам парень, а чуть позже рассказал сооснователь компаний BY_help и BYSOL Андрей Стрижак.

«Тимур жив, на свободе и в безопасности. Наконец-то могу написать эти слова и ответить на сотни ваших вопросов. Парня пытали силовики, потом он попал в больницу, откуда ему удалось бежать и залечь на дно. Потом была большая детективная операция, в которой приняли участие десятки человек и я рад тому, что причастен к этому большому делу. За время пока парень был в бегах, к сожалению, умерла его мать. Для помощи семье было собрано более 9 000 евро, которые теперь будут распределены между детьми», – сообщил Стрижак.

Напомним, 12 августа прошлого года Тимура задержали в районе Каменной горки в Минске, а потом из  Партизанского РУВД доставили в реанимацию. Он был очень сильно избит. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальную гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз. Парень был в медикаментозной коме, пишет b-g.by

3 сентября Тимура вызвали в Управление Следственного комитета по Минску на допрос по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). Вечером того же дня Следственный комитет опубликовал запись камеры наблюдения 10 августа на улице Притыцкого в Минске. По мнению СК, видео подтверждает, что парень участвовал в «массовых беспорядках». Кроме того, следователи заявили о его причастности к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, прибывшего туда для эвакуации неисправного троллейбуса.

4 сентября во время допроса в Следственном комитете Тимуру стало плохо, его увезли в реанимацию 2-ой клинической больницы. Юношу оставили там под конвоем. 8 сентября Тимура перевели в обычное отделение. В тот же день Мицкевич ушел из больницы вместе с девушкой в белом плаще и больше четырех месяцев о нем не было вестей.
 
Теги: Минск
 
 
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О судьбе парня, избитого через несколько дней после выборов, не было ничего известно больше четырех месяцев.
 
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