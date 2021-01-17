Источник материала: Хартия'97

Вершина Чогори впервые покорена альпинистами в зимнее время 17.01.2021, 18:18

Чогори называют «горой-убийцей».

Группа непальских альпинистов совершила первое успешное зимнее восхождение на пик Чогори высотой 8611 метров. Вторая после Эвереста мировая вершина, известная также под названием К2, до сих пор оставалась единственным восьмитысячником, который ни разу не был покорён альпинистами в зимнее время, передает svoboda.org .

В инстаграме Seven Summit Treks сообщается, что в субботу, 16 января, в 16:58 по пакистанскому времени группа из 10 непальских альпинистов, возглавляемая 37-летним Нирмалом Пурджей, достигла вершины К2.

Мировая пресса называет восхождение триумфом непальской группы – ранее лишь европейским альпинистам удавалось зимой первыми покорять высочайшие вершины. Исключением остаётся восхождение 2016 года на Нангапарбат (8126 м), тогда вместе с европейскими альпинистами вершину покорил пакистанец Мухаммад Али Садпара.

Чогори расположена в горной системе Каракорум. За все время лишь 380 альпинистов покорили её. Успешное восхождение на Эверест совершили почти 6 тысяч человек.

Чогори называют "горой-убийцей", отмечает Международное французское радио". 16 января стало известно о трагической смерти знаменитого испанского альпиниста Сержи Минготе. Он стал 86-м альпинистом, погибшим на К2. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи с кончиной Минготе.