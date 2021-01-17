Источник материала: Хартия'97

Алексей Навальный вылетел в Москву: Чего мне бояться? 1 17.01.2021, 17:52

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Самолет с российским оппозиционером должен приземлиться во Внуково в 19:30.

Российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву рейсом авиакомпании "Победа".

Об этом сообщает телеканал "Дождь" .

Самолет взлетел в 17:19 по минском времени.

Рейс 636 Берлин-Москва должен приземлиться в аэропорту "Внуково" около 19:30 по минскому времени.

Как видно из трансляции, когда Навальный зашел в самолет, люди встали со своих мест и подошли к нему. Многие задавали вопросы.

Навальный заявил, что не боится возвращаться в Россию:

- Чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России?

На вопрос, будут ли новые расследования, он сказал: "Конечно, потому и возвращаюсь".

Люди долго не хотели садиться на места, Навальный и бортпроводники неоднократно просили их сесть, чтобы самолет мог взлететь.

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