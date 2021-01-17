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Алексей Навальный вылетел в Москву: Чего мне бояться?
Источник материала: Хартия'97
Алексей Навальный вылетел в Москву: Чего мне бояться?
Самолет с российским оппозиционером должен приземлиться во Внуково в 19:30.
Российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву рейсом авиакомпании "Победа".
Об этом сообщает телеканал
Самолет взлетел в 17:19 по минском времени.
Рейс 636 Берлин-Москва должен приземлиться в аэропорту "Внуково" около 19:30 по минскому времени.
Как видно из трансляции, когда Навальный зашел в самолет, люди встали со своих мест и подошли к нему. Многие задавали вопросы.
Навальный заявил, что не боится возвращаться в Россию:
- Чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России?
На вопрос, будут ли новые расследования, он сказал: "Конечно, потому и возвращаюсь".
Люди долго не хотели садиться на места, Навальный и бортпроводники неоднократно просили их сесть, чтобы самолет мог взлететь.
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Самолет с российским оппозиционером должен приземлиться во Внуково в 19:30.
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