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Юбилейный выпуск «Прессбола»: «Погоня» и «Уходить нужно вовремя»

17.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Юбилейный выпуск «Прессбола»: «Погоня» и «Уходить нужно вовремя»

  • 17.01.2021, 17:48
  • 1,176
Юбилейный выпуск «Прессбола»: «Погоня» и «Уходить нужно вовремя»

Протестные темы обойти не вышло.

Несмотря на то, что из «Прессбола», которому исполнилось 30 лет, всячески выживают инакомыслящих журналистов, протестные настроения все же прорвались в юбилейный номер – усилиями тех, кто компилировал уже упомянутую обложку, пишет «Трибуна».

Если присмотреться к заголовкам прошлого, можно увидеть много аллюзий на настоящее. Полностью первую страницу свежего номера можно посмотреть здесь, а мы остановимся на самых интересных моментах.

Кажется, фразами с подобранных первых полос можно ответить на вопросы о том, что происходит сегодня в белорусской политике.










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