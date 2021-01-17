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Юбилейный выпуск «Прессбола»: «Погоня» и «Уходить нужно вовремя»
Источник материала: Хартия'97
Юбилейный выпуск «Прессбола»: «Погоня» и «Уходить нужно вовремя»
Протестные темы обойти не вышло.
Несмотря на то, что из «Прессбола», которому исполнилось 30 лет, всячески выживают инакомыслящих журналистов, протестные настроения все же прорвались в юбилейный номер – усилиями тех, кто компилировал уже упомянутую обложку, пишет
Если присмотреться к заголовкам прошлого, можно увидеть много аллюзий на настоящее. Полностью первую страницу свежего номера можно посмотреть здесь, а мы остановимся на самых интересных моментах.
Кажется, фразами с подобранных первых полос можно ответить на вопросы о том, что происходит сегодня в белорусской политике.
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Протестные темы обойти не вышло.
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