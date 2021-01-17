Источник материала: Хартия'97

«Кипящее» одесское море сняли на видео 1 17.01.2021, 17:37

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Иллюстрационное фото

Такое природное явление встречается довольно редко.

В Одессе очевидцы сняли на видео, как "дымится" и "кипит" вода в море. Видео природного явления опубликовали Телеграм-каналы Думская и УСИ.

"Посмотрите, как в Одессе море "парит". Из-за разницы температур над морем стоит густой пар. Сегодня температура морской воды +4, а температура воздуха -12", - говорится в подписи к видео.

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