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«Кипящее» одесское море сняли на видео
Источник материала: Хартия'97
«Кипящее» одесское море сняли на видео
Такое природное явление встречается довольно редко.
В Одессе очевидцы сняли на видео, как "дымится" и "кипит" вода в море. Видео природного явления опубликовали Телеграм-каналы Думская и УСИ.
"Посмотрите, как в Одессе море "парит". Из-за разницы температур над морем стоит густой пар. Сегодня температура морской воды +4, а температура воздуха -12", - говорится в подписи к видео.
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Такое природное явление встречается довольно редко.
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