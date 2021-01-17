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Пить: На брудершафт, На ход ноги, На посошок. В чем отличия?
17.01.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"На ход ноги" и "на посошок" - как провожать по-древнерусски, что осталось от этого мудрого обычая и почему сегодня "на ход ноги" и "на посошок" пьют неправильно?
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Обычай, который раньше использовали для защиты, сегодня – повод, чтобы перейти на "ты" - откуда взялась традиция пить "на брудершафт" и как она попала к нам?
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