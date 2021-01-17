С горки – в больницу: чем заканчивается катание на тюбингах в неустановленных местах

Источник материала: ОНТ

Благодаря снежной зиме, которая пришла в Беларусь, рекорды бьет продажа тюбингов. Катание на них с горок – самая популярная забава этого года. Но к эмоциям и впечатлениям зачастую добавляются и травмы. После скоростных спусков в необорудованных местах требуется медицинская помощь. И чаще всего детям.

Почувствовать себя экстремалом, но не оказаться на больничной койке. Катание на тюбингах этой зимой – самая популярная и опасная забава. После скоростных спусков медицинская помощь чаще всего требуется детям. Все тюбинговые травмы - пренебрежение простыми правилами безопасности.

Села на тюбинг вместе с подругой и… поехала вниз! Что было дальше 13-летняя Саша вспоминает с трудом. О неудачном спуске всё ещё напоминают ссадины и головная боль. На горке возле дома девочка катается каждую зиму. Однако и подумать не могла, что всё закончится так.

Александра, пострадавшая: «Нос не чувствовала, глаза не могла нормально открыть, подняться – ничего. И только чувствую привкус крови во рту. Губу разбила и очень сильно трещала голова. Это уже не первый случай, мы потом узнали, что там два ребёнка разбились, тоже влетели в канаву».

Евгений Миронец, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии: «Дети, которые упали на горке или упали с тюбинга – чаще всего это сотрясение головного мозга, дети теряют сознание, у детей рвота, у детей есть амнезия. В процентах 90-95 это заканчивается всё хорошо. Благодаря помощи врачей, консервативному лечению, дети уже через несколько дней могут быть выписаны домой».

Чаще всего прямой путь с горки в больницу после катания на стихийных спусках. Необорудованные склоны у проезжей части – самые опасные. Но некоторым даже такие покатушки с ветерком не добавляют адреналина. И они выбирают совсем уж скользкую дорожку. Чтобы как следует разогнаться, прикрепляют тюбинги к автомобилю.

Тюбинг сегодня не роскошь и уж точно не средство передвижения. Катание на надувных санках набирает популярность. Но все учитывают особенности этого развлечения. Как правильно выбрать размер, на что обратить внимание и главное, как себя обезопасить. Тут без совета специалиста не обойтись.

Леонид Барановский, инструктор по выдаче тюбингов: «Для каждого возраста подобраны по размерам, обязательно давление проверяется в тюбингах, чтобы не было малое. Плюс нужно чтобы ручки присутствовали, не было неисправных ручки и хвоста, за которые таскают тюбинг».

За эмоциями на столичные горки отправляются в основном дети, но и взрослых хватает. Многие признаются: в такую погоду просто не смогли остаться дома.

Запретить тюбинг нельзя, да и невозможно – обычным салазкам так не разогнаться. Но когда ветер в лицо, легко потерять голову и забыть об элементарной безопасности: садиться на надувной круг вдвоём не стоит, а кататься безопаснее всего на специальных трассах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram