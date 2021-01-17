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С горки – в больницу: чем заканчивается катание на тюбингах в неустановленных местах
Источник материала: ОНТ
Благодаря снежной зиме, которая пришла в Беларусь, рекорды бьет продажа тюбингов. Катание на них с горок – самая популярная забава этого года. Но к эмоциям и впечатлениям зачастую добавляются и травмы. После скоростных спусков в необорудованных местах требуется медицинская помощь. И чаще всего детям.
Почувствовать себя экстремалом, но не оказаться на больничной койке. Катание на тюбингах этой зимой – самая популярная и опасная забава. После скоростных спусков медицинская помощь чаще всего требуется детям. Все тюбинговые травмы - пренебрежение простыми правилами безопасности.
Села на тюбинг вместе с подругой и… поехала вниз! Что было дальше 13-летняя Саша вспоминает с трудом. О неудачном спуске всё ещё напоминают ссадины и головная боль. На горке возле дома девочка катается каждую зиму. Однако и подумать не могла, что всё закончится так.
Чаще всего прямой путь с горки в больницу после катания на стихийных спусках. Необорудованные склоны у проезжей части – самые опасные. Но некоторым даже такие покатушки с ветерком не добавляют адреналина. И они выбирают совсем уж скользкую дорожку. Чтобы как следует разогнаться, прикрепляют тюбинги к автомобилю.
Тюбинг сегодня не роскошь и уж точно не средство передвижения. Катание на надувных санках набирает популярность. Но все учитывают особенности этого развлечения. Как правильно выбрать размер, на что обратить внимание и главное, как себя обезопасить. Тут без совета специалиста не обойтись.
За эмоциями на столичные горки отправляются в основном дети, но и взрослых хватает. Многие признаются: в такую погоду просто не смогли остаться дома.
Запретить тюбинг нельзя, да и невозможно – обычным салазкам так не разогнаться. Но когда ветер в лицо, легко потерять голову и забыть об элементарной безопасности: садиться на надувной круг вдвоём не стоит, а кататься безопаснее всего на специальных трассах.
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Благодаря снежной зиме, которая пришла в Беларусь, рекорды бьет продажа тюбингов. Катание на них с горок – самая популярная забава этого года. Но к эмоциям и...
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