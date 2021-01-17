Хоккеисты минского «Динамо» в Череповце сыграют с «Северсталью»

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» сегодня начинают непродолжительную выездную серию. В Череповце команда Крейга Вудкрофта сыграет с «Северсталью».

Начало встречи в 17:00. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» и «Северсталь» занимают соседние позиции. У обеих команд – по 51 баллу. Но за счёт дополнительных показателей череповчане располагаются выше – на шестой строчке. Во вторник минчане сыграют с «Сочи». После «Динамо» ждёт домашняя серия матчей: вновь встреча с «Северсталью», а также игры с «Торпедо», ЦСКА и «Витязем».

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