Чемпионат мира по гандболу: белорусы сыграют со словенцами

Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат мира по гандболу. В группе «H», в которой выступает белорусская сборная, встречались наши соперники по квартету – команды России и Словении.

Победу одержали россияне со счётом 31:25. Благодаря этому успеху команда Велимира Петковича обеспечила себе место в основном раунде турнира. В предварительной группе «H» после двух туров лидирует сборная Беларуси. У команды Юрия Шевцова – три балла. Столько же очков у россиян. На третьей строчке идут словенцы – у них два балла. Замыкают группу южнокорейские гандболисты, которые очков не набрали.

Завтра сборная Беларуси, которая также обеспечила себе участие в следующем раунде турнира, сыграет с командой Словении.

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