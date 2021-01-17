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Чемпионат мира по гандболу: белорусы сыграют со словенцами
Источник материала: ОНТ
Продолжается чемпионат мира по гандболу. В группе «H», в которой выступает белорусская сборная, встречались наши соперники по квартету – команды России и Словении.
Победу одержали россияне со счётом 31:25. Благодаря этому успеху команда Велимира Петковича обеспечила себе место в основном раунде турнира. В предварительной группе «H» после двух туров лидирует сборная Беларуси. У команды Юрия Шевцова – три балла. Столько же очков у россиян. На третьей строчке идут словенцы – у них два балла. Замыкают группу южнокорейские гандболисты, которые очков не набрали.
Завтра сборная Беларуси, которая также обеспечила себе участие в следующем раунде турнира, сыграет с командой Словении.
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Продолжается чемпионат мира по гандболу. В группе «H», в которой выступает белорусская сборная, встречались наши соперники по квартету – команды России и Словении....
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