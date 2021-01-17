ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чемпионат мира по гандболу: белорусы сыграют со словенцами

17.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионат мира по гандболу: белорусы сыграют со словенцами

Продолжается чемпионат мира по гандболу. В группе «H», в которой выступает белорусская сборная, встречались наши соперники по квартету – команды России и Словении.

Победу одержали россияне со счётом 31:25. Благодаря этому успеху команда Велимира Петковича обеспечила себе место в основном раунде турнира. В предварительной группе «H» после двух туров лидирует сборная Беларуси. У команды Юрия Шевцова – три балла. Столько же очков у россиян. На третьей строчке идут словенцы – у них два балла. Замыкают группу южнокорейские гандболисты, которые очков не набрали. 

Завтра сборная Беларуси, которая также обеспечила себе участие в следующем раунде турнира, сыграет с командой Словении.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается чемпионат мира по гандболу. В группе «H», в которой выступает белорусская сборная, встречались наши соперники по квартету – команды России и Словении....
 
Новости дня
Новости разные
 
Алла Цупер выиграла серебро этапа КМ в Ярославле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by