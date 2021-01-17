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Тысячи гондурасских мигрантов направляются в США
Источник материала: ОНТ
На границе с Гватемалой диалога не получилось. Военные не смогли убедить людей остановиться. В итоге тысячи мигрантов прорвали границу и идут по направлению к Соединенным Штатам в надежде получить там жилье и работу.
Сил каравану придает обещание нового президента Джо Байдена сделать послабления в миграционной политике. Между тем в столице США в преддверии инаугурации, которая намечена на 20 января, серьёзно усиливаются меры безопасности. Уже перекрыт центр столицы, в Вашингтон прибудут около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.
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На границе с Гватемалой диалога не получилось. Военные не смогли убедить людей остановиться. В итоге тысячи мигрантов прорвали границу и идут по направлению к...
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