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Тысячи гондурасских мигрантов направляются в США

17.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тысячи гондурасских мигрантов направляются в США

На границе с Гватемалой диалога не получилось. Военные не смогли убедить людей остановиться. В итоге тысячи мигрантов прорвали границу и идут по направлению к Соединенным Штатам в надежде получить там жилье и работу.

Сил каравану придает обещание нового президента Джо Байдена сделать послабления в миграционной политике. Между тем в столице США в преддверии инаугурации, которая намечена на 20 января, серьёзно усиливаются меры безопасности. Уже перекрыт центр столицы, в Вашингтон прибудут около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.

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На границе с Гватемалой диалога не получилось. Военные не смогли убедить людей остановиться. В итоге тысячи мигрантов прорвали границу и идут по направлению к...
 
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