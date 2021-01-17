Егор Шарангович забросил дебютную шайбу в НХЛ

Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий «Нью-Джерси» отличился за две секунды до конца овертайма и принёс своей команде победу в поединке против «Бостона» – 2:1. Белорус в итоге был признан первой звездой встречи. Для Егора Шаранговича это второй матч в сильнейшей лиге планеты. Ранее «Нью-Джерси» также играл с «Бостоном», но уступил 2:3 по буллитам.

В следующем матче 19 января хоккеисты «Нью-Джерси» на выезде сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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