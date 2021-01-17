Источник материала: ОНТ

Рост экспорта на 10%, объёмов производства – на 5,5% и обеспечение прибыльной работы. В Министерстве промышленности заявили о готовности выполнения планов на 2021 год.

В первом квартале «Гомсельмаш» поставит около 150 единиц техники на экспорт. Минский тракторный завод соберет и продаст более 3000 тракторов в Россию, 850 тракторов – в Казахстан, 300 – в Узбекистан. Также МТЗ намерен укрепить позиции в Африке – на этот континент поставят около 150 единиц техники.

МАЗ в Россию отгрузит 100 автобусов и 60 самосвалов. В планах крупные поставки во Вьетнам, Египет, Украину и Казахстан.

Полная загрузка мощностей сегодня и на БМЗ. Правительство через месяц подведет итоги социально-экономического развития. А в конце января в поле зрения кабинета министров будет реализация «Декрета № 3» о содействии занятости населения, также предстоит обсудить развитие сахарной и льняной отрасли.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram