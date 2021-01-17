Автопробег «За Беларусь»: колонна прокатилась по главным проспектам Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Это первая и для всех очень долгожданная встреча в новом году. Последний автопробег был в декабре. Говорят, успели соскучиться. Это видно и по количеству машин – на парковке возле аквапарка «Лебяжий» их собралось около 50. Несмотря на -20°C.

На пробег приехали семьями, вместе с детьми и даже домашними питомцами. В это морозное утро согревали улыбки и теплые объятия. А ещё общий дух единства и патриотизма. У всех на машинах непременный атрибут – государственный флаг. И какой же автопробег без снимка? Очередной, в уже в большую коллекцию!

А после – по машинам и в путь! Маршрут сегодня традиционный – по главным проспектам Минска до Уручья и обратно. Автопробегу в поддержку мира и спокойствия в Беларуси уже полгода! И останавливаться патриоты не собираются. Уже продумывают новые дороги и города!

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