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Автопробег «За Беларусь»: колонна прокатилась по главным проспектам Минска

17.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автопробег «За Беларусь»: колонна прокатилась по главным проспектам МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Это первая и для всех очень долгожданная встреча в новом году. Последний автопробег был в декабре. Говорят, успели соскучиться. Это видно и по количеству машин – на парковке возле аквапарка «Лебяжий» их собралось около 50. Несмотря на -20°C. 

На пробег приехали семьями, вместе с детьми и даже домашними питомцами. В это морозное утро согревали улыбки и теплые объятия. А ещё общий дух единства и патриотизма. У всех на машинах непременный атрибут – государственный флаг. И какой же автопробег без снимка? Очередной, в уже в большую коллекцию!

А после – по машинам и в путь! Маршрут сегодня традиционный – по главным проспектам Минска до Уручья и обратно. Автопробегу в поддержку мира и спокойствия в Беларуси уже полгода! И останавливаться патриоты не собираются. Уже продумывают новые дороги и города!

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Теги: Минск
 
 
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Это первая и для всех очень долгожданная встреча в новом году. Последний автопробег был в декабре. Говорят, успели соскучиться. Это видно и по количеству машин – на...
 
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