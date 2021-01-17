Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 января

Источник материала: ОНТ

Минувшей ночью столбик термометра опустился ниже отметки -25°C. Холоднее всего ночью было в Могилевской и Гродненской областях. Сильные морозы стали испытанием для коммунальных служб, которые продолжают работу в усиленном режиме.

Не обошлось без происшествий. Из-за резких перепадов температуры около 700 частных домов в Жодино остались без холодной воды. Устранить проблему удалось за несколько часов. Похожая ситуация была накануне в Солигорске, некоторые жители которого также остались без отопления. Сейчас ситуация под контролем.

Переждать мороз и выпить горячего чая предлагают людям без крова и с жизненными трудностями. Белорусский Красный Крест установил в столице пункты обогрева. Первая точка возле Дома ночного пребывания в столице. При обморожениях и травмах волонтеры готовы оказать первую помощь. Организована также работа выездных мобильных групп. Патруль курсирует ежедневно, маршрут, как правило, вдоль кольцевой автодороги.

По прогнозам синоптиков, резкое похолодание ожидается на православное Крещение, но после морозы ослабнут.

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