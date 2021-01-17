Навальный возвращается в Россию: ОМОН во Внуково, есть задержанные

Источник материала: Onliner

Этим вечером Алексей Навальный прилетает из Германии в Россию, несмотря на возбужденное в отношении него уголовное дело (мошенничество в особо крупном размере). Также политика не остановило заявление федеральной службы исполнения наказаний о намерении задержать Навального в рамках дела «Ив Роше» до суда, на котором станет известно, будет ли заменен Алексею условный срок на реальный. По версии властей, Навальный нарушил условия досрочного освобождения, потому как находился в Германии на лечении после отравления неизвестным веществом.

Самолет авиакомпании «Победа» прибывает в аэропорт «Внуково», он должен приземлиться в 19:34. Здесь с утра замечено много полицейских (даже с учетом того, что это аэропорт), а также сотрудники ОМОНа, спецтехника (включая автозаки) и другие силовики. Войти внутрь здания аэропорта можно только при наличии билета на какой-нибудь рейс. В 18:45 появилась информация, что ОМОН начал оттеснять на улицу людей, которые собрались возле рамок на входе в аэропорт. Об этом сообщило издание Meduza. Также известно о задержаниях, в том числе журналиста канала «Дождь» Эдуарда Бурмистрова. Позднее, после проверки документов, его отпустили.

Возле аэропорта собралось много людей:



Кадр из эфира канала "Дождь"

(будет дополнено)