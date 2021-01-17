Источник материала: Хартия'97

Возвращение Навального в Россию: во Внуково собрались сотни встречающих 6 17.01.2021, 19:15

Фото: Reuters

Российский оппозиционер находился в Германии с конца августа.

В аэропорту Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, задержали несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также несколько журналистов в том числе корреспондента «Дождя».

Как передает корреспондент РБК , в очереди на входе в аэропорт был также задержан мужчина с флагом России. В числе задержанных также активист Константин Котов, помощник Навального Илья Пахоменко и сотрудница штаба оппозиционера в Санкт-Петербурге Анастасия Кадетова, сообщает «Новая газета».

Полиция через громкоговорители просит собравшихся в аэропорту покинуть здание. Сотрудники полиции также оттесняют тот входа в аэропорт тех, кому не удалось попасть внутрь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .