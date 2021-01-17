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Возвращение Навального в Россию: во Внуково собрались сотни встречающих
Источник материала: Хартия'97
Возвращение Навального в Россию: во Внуково собрались сотни встречающих
Российский оппозиционер находился в Германии с конца августа.
В аэропорту Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, задержали несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также несколько журналистов в том числе корреспондента «Дождя».
Как передает корреспондент
Полиция через громкоговорители просит собравшихся в аэропорту покинуть здание. Сотрудники полиции также оттесняют тот входа в аэропорт тех, кому не удалось попасть внутрь.
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Российский оппозиционер находился в Германии с конца августа.
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