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Минчане устроили Крещенский забег
Источник материала: Хартия'97
Минчане устроили Крещенский забег
Забег проходил при –18 градусах.
Сегодня прошел организованный Белорусской федерацией легкой атлетики Крещенский забег. Его приурочили к празднику, который как раз сегодня и отмечается. Старт дали от спорткомплекса «Динамо», передает
Участникам предложили две дистанции, и обе они весьма суровые, если учитывать температуру примерно в минус 18 градусов: 5 километров и 300 метров (1 круг) либо 20 километров и 300 метров (4 круга).
Спортсменов разделили по полу и категориям: 30 лет и младше, 31—40 лет, 41—50 лет, 51—60 лет, а также 60 лет и старше. Победителям вручили награды.
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Забег проходил при –18 градусах.
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