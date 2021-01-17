Источник материала: Хартия'97

Минчане устроили Крещенский забег 1 17.01.2021, 19:07

Фото: onliner.by

Забег проходил при –18 градусах.

Сегодня прошел организованный Белорусской федерацией легкой атлетики Крещенский забег. Его приурочили к празднику, который как раз сегодня и отмечается. Старт дали от спорткомплекса «Динамо», передает onliner.by .

Участникам предложили две дистанции, и обе они весьма суровые, если учитывать температуру примерно в минус 18 градусов: 5 километров и 300 метров (1 круг) либо 20 километров и 300 метров (4 круга).

Спортсменов разделили по полу и категориям: 30 лет и младше, 31—40 лет, 41—50 лет, 51—60 лет, а также 60 лет и старше. Победителям вручили награды.



Фото: onliner.by



Фото: onliner.by



Фото: onliner.by



Фото: onliner.by



Фото: onliner.by



Фото: onliner.by

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