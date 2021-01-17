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Лукашенко остается общаться только с ОМОНовцами

17.01.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лукашенко остается общаться только с ОМОНовцами

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  • 17.01.2021, 18:43
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Лукашенко остается общаться только с ОМОНовцами
Фото: ТАСС

Путин не звонит.

В одном из недавних интервью Александр Лукашенко совсем неслучайно произнес фразу «друзей у меня нет». После роковой даты 9 августа круг общения «последнего диктатора» опасно снизился. Большинство глав государств категорически отказались признать победу Лукашенко, саму законность выборов. Причин для этого много. Кто-то просто последовал за «старшими», привычно подчиняясь их воле, пишет bargu.by.

Исключение составили президент России, некоторые азиатские лидеры, Китай, Венесуэла и Сирия. Да и то, признав легитимность Лукашенко, они вовсе не стали его лучшими друзьями. Время от времени с Лукашенко общаются политические и общественные деятели. Но делают они это по необходимости.

«Просто так», по-дружески в Минск мог позвонить только Владимир Путин. Но и он, похоже, охладел к Александру Григорьевичу. Заполнить вакуум интенсивной программой встреч с персоналом больниц, работниками предприятий, видеоконференциями ОДКБ, ЕАЭС плохо удается.

Ведь друзей-то нет. Видимо, потому и сказал Лукашенко журналистке «России 1», что Путин – его самый большой друг. Искренне надеясь, что Владимир Владимирович услышит и позвонит. Пока же остается довольствоваться тем, что его тепло принимают на базе ОМОНа под Минском. Похоже, протестующие, когда называли Лукашенко президентом ОМОНа, были отчасти правы. Больше ему положиться не на кого.

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Теги: Минск
 
 
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