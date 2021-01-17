Источник материала: Хартия'97

Крещенский сочельник: традиции празднования 17.01.2021, 18:37

Сочельник предшествует дню праздника Крещения Господня.

19 января христиане восточного обряда будут отмечать праздник Крещения Господня. Ему предшествует Крещенский сочельник или Навечерие Крещения Господнего, который отмечают 18 января, пишет zn.ua .

История Крещенского Сочельника

До V века было принято отмечать рождение и крещение Иисуса Христа в один день – 6 января. Этот день назывался Феофанией - Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесение празднество Рождества Христова на 25 декабря (по Юлианскому календарю) положило начало новому церковному явлению – святкам, заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.

Традиции Крещенского сочельника

18 января верующие держат пост. Как правило, от пищи вовсе отказываются до появления первой звезды на небе.

В этот день также необходимо убрать в доме, поскольку в Крещение этого делать нельзя, а встречать праздник в грязи запрещается.

Вечером накрывают стол, основным блюдом которого должна быть «голодная кутья», желательно, чтобы она была приготовлена из риса. От алкогольных напитков в этот день желательно отказаться.

В сочельник после литургии в храмах проводит великое освящение воды, которое получило такое название по особенной торжественности обряда. Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава, с ХІ-ХІІ века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым образом, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Кроме того, в этот день также принято окропить святой водой свое жилище.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

В этот день запрещено ругаться, совершать плохие поступки, допускать неблагочестивые мысли. Особенно соблюдать этот запрет стоит принимая святую воду или набирая ее, ведь тогда она теряет свои целебные свойства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .