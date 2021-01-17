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Алла Цупер выиграла серебро этапа КМ в Ярославле
Источник материала: Партизан
Белорусская фристайлистка Алла Цупер стала обладательницей серебряной медали на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в российском Ярославле,
Белоруска набрала итоговые 89,82 балла, уступив первое место американке Меган Ник, у которой 89,88 очка. Бронзу получила еще одна американская спортсменка Кайле Кун — 87,25 пункта.
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Белорусская фристайлистка Алла Цупер стала обладательницей серебряной медали на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в российском...
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