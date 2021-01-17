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Алла Цупер выиграла серебро этапа КМ в Ярославле

17.01.2021 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская фристайлистка Алла Цупер стала обладательницей серебряной медали на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в российском Ярославле, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Белоруска набрала итоговые 89,82 балла, уступив первое место американке Меган Ник, у которой 89,88 очка. Бронзу получила еще одна американская спортсменка Кайле Кун — 87,25 пункта.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская фристайлистка Алла Цупер стала обладательницей серебряной медали на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в российском...
 
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