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Санкции в отношении санатория «Беларусь» в Друскининкае. Почему жители Литвы против?
Источник материала: СТВ
На неделе жители литовского Друскининкая взывали о помощи. Санкции ЕС в отношении санатория «Беларусь» (многие его хорошо знают), как и предполагалось, ударили в первую очередь не по белорусам, а по местным жителям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
На неделе многие литовские работники белорусского санатория решили вот так заявить о своей позиции – пока на улицах Друскининкая, а уже на следующей неделе колонна отправится в Вильнюс, чтобы попытаться достучаться до Сейма.
Напомним предысторию вопроса. Исполняя санкции, введенные Евросоюзом, Swedbank еще 12 декабря 2020 года заморозил счета санатория Belorus («Беларусь») в литовском Друскининкае. Какое-то время руководство и работники терпели и не выносили сор из избы. Тем более, что Литва сделала исключение. Работникам санатория, большинство которых являются гражданами Литвы, были все же выплачены зарплаты. Но на этом все. Перспективы не просматриваются, угроза потерять работу вовсе не ушла.
Илья Епифанов, директор санатория Belorus:
И второе, мы сегодня не можем гарантировать выплату заработной платы нашим сотрудникам.
Владислав Шаруцкис, председатель Совета санатория Belorus:
Почему же такое внимание адресовано к обычному, казалось бы, санаторию? ЕС трижды публиковал санкционные списки по Беларуси. В третий пакет, который приняли 17 декабря, включили Управление делами Президента Беларуси, в систему которого входит и белорусский санаторий. Место, где лечение ежегодно проходят более 13 тысяч человек, из которых более 6,5 тысяч – это больные дети из нашей страны, которым нужна реабилитация. Так кого именно наказала Литва? Власти Беларуси? Детей? А может, самих себя?
Илья Епифанов:
Значит, мы, весь коллектив, весь санаторий как предприятие, мы работаем полностью по законам Литовской Республики. Все налоги мы платим в Литовскую Республику: налоги дохода, налоги социальные – все сюда платится. И эти санкции, которые применены, они абсурдны в том плане, что против Литовской Республики никакие санкции не применялись.
Добавьте к этому, что санаторий «Беларусь» – один из градообразующих предприятий Друскининкая. Он регулярно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков местного муниципалитета. Работают здесь несколько сотен граждан Литвы. И перекрывать ему кислород – это не бить по политической системе в соседней стране, это бить по своим же гражданам и детям. Моральный аспект действий литовских властей – вот что изумляет в первую очередь.
Илья Епифанов:
Акция протеста – это лишь первый шаг работников санатория. Люди настроены решительно и готовы отстаивать свои права на самом высоком уровне. Подчеркивая: здесь нет места политике.
Владислав Шаруцкис:
На следующей неделе мы собираемся колонной автомобилей ехать в Вильнюс. Будем у Сейма выдвигать свои требования. Пока что так.
Илья Епифанов:
МИД Беларуси уже отреагировал, назвав такие действия литовских властей «лицемерием высшей пробы». И еще одна ремарка: «Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих».
Точнее и не скажешь. И мы тоже надеемся, что эта ерунда, как метко выразился директор санатория, закончится как можно быстрее.
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На неделе жители литовского Друскининкая взывали о помощи. Санкции ЕС в отношении санатория «Беларусь» (многие его хорошо знают), как и предполагалось, ударили в...
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