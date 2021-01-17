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Шубы и дублёнки отшивают даже в +30. Работники Витебского мехового комбината рассказали, как создают свои изделия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Погода на неделе не единожды становилась информационным поводом для журналистов: то засыпала снегом, теперь вот настоящие крещенские морозы. Зима стала поводом расчехлить лыжи, достать санки и коньки, а модницам наконец-то шубы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Особенно этой холодной поры года ждали и в Витебске. Там работает единственное в стране производство, где выпускают шубы и дубленки – Витебский меховой комбинат. Впрочем, верхняя одежда – далеко не единственные изделия из меха, которые сходят там с конвейера.
Длинный путь изделия из меха начинается с выделки шкур. Сырье поступает в цех. Первая операция, отмока, происходит вот в этих баркасах.
Их объем вымеряется десятком кубометров. В специальном растворе будущие шубы вымачиваются до нескольких часов, будто отлеживаются перед долгой дорогой. Хотя так оно и есть. Впереди шкурки ждут десятки технологических процессов. Но, несмотря на модернизацию комбината, на их пути встретится и ласковая ручная работа. Еще несколько лет тому назад здание, в котором сегодня изготавливают вещи для тепла, само нуждалось в защите от пронизывающих ветров. Во всех смыслах обогрела его продажа крупнейшей белорусской компании. Заменили здесь все – только стены старые.
Любовь Ходос, скорняк-раскройщик Витебского мехкомбината:
Любовь Ходос может часами рассказывать о себе и том, что и как изменилось после модернизации ее родного мехового комбината. Но еще лучше у опытного скорняка – есть такая профессия – получается, как пазл, складывать основу будущей шубы. Говорит, здесь главное, чтобы с цветом не ошибиться, поэтому присматривается чуть ли не к каждой ворсинке на шкурке. Ведь это чья-то будущая мечта – норковая шуба. У самой Любови она уже давно сбылась. Еще бы! Сейчас думает о куда более приземленных вопросах.
Любовь Ходос:
Кстати, разговоров у сотрудников мехкомбината, как и работы, накопилось. Коллектив был две недели на новогодних каникулах. Это первые их трудовые будни в наступившем году. Такая передышка, говорят, была нужна, ведь позади самый экватор изготовления меховой продукции. Шутка ли, теплые шубы и дубленки здесь отшивают, даже когда за окном +30. Но все-таки больше им греет душу минусовая температура.
Татьяна Шишкова, начальник производства Витебского мехкомбината:
Так искренне радуются зиме не только дети, а ведь прошлый год для комбината выдался сложным. Зимы как таковой не было, поэтому здесь даже отшивали верхнюю одежду с пленочным покрытием. И модно, и универсально. И да, иголки пришлось заточить и под вызовы пандемии. Весной предприятие перепрофилировалось под пошив защитных масок. Здесь даже готовы взять быка за рога! Правда, символа наступившего года.
Татьяна Шишкова:
Витебский меховой комбинат – единственное предприятие в нашей стране, на котором работают с теплым материалом. Но, к сожалению, учреждений образования, которые бы готовили под это производство специалистов, нет. Поэтому сюда приходят обычные швеи, которые уже на месте под учительством опытных получают навыки работы с меховыми изделиями.
Елена Матюк, швея Витебского мехкомбината:
На повестке дня сотрудников витебского предприятия, кроме профессиональных обязанностей, и общественная жизнь страны. Следят здесь и за подготовкой к февральскому шестому Всебелорусскому народному собранию. Знают. Ждут решений.
Елена Матюк:
А это участок контроля и сортировки. Готовые изделия здесь проходят тщательную проверку. Тут же им и выносят окончательный модный приговор.
Елена Плещенко, сортировщик Витебского мехкомбината:
Витебский меховой комбинат имеет прописку на севере страны. Кому, как не нам, знать все тяготы морозной зимы. Так что за теплом отправляйтесь на север.
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Шубы и дублёнки отшивают даже в +30. Работники Витебского мехового комбината рассказали, как создают свои изделия
Новости Беларуси. Погода на неделе не единожды становилась информационным поводом для журналистов: то засыпала снегом, теперь вот настоящие крещенские морозы....
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