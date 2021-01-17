Источник материала: Хартия'97

Встречающие Навального во Внуково скандируют: «Путина в отставку!» 2 17.01.2021, 20:13

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Рейс с Навальным сядет в Шереметьево.

В аэропорту Внуково в Москве ожидают прилета самолета из ФРГ, на котором летит российский оппозиционер Алексей Навальный. Трансляцию на YouTube ведет телеканал "Дождь".

Ожидающие прилета оппозиционера, начали скандировать: "Фашисты!" и "Путина в отставку!".

Сотрудники ОМОН начали вытеснять на улицу людей, которые собрались у рамок на входе в аэропорт Внуково. В аэропорту задержали сторонников Навального.

Самолет с Навальным полетел в "Шереметьево".

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