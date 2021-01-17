|
Встречающие Навального во Внуково скандируют: «Путина в отставку!»
Источник материала: Хартия'97
Встречающие Навального во Внуково скандируют: «Путина в отставку!»
Рейс с Навальным сядет в Шереметьево.
В аэропорту Внуково в Москве ожидают прилета самолета из ФРГ, на котором летит российский оппозиционер Алексей Навальный. Трансляцию на
Ожидающие прилета оппозиционера, начали скандировать: "Фашисты!" и "Путина в отставку!".
Сотрудники ОМОН начали вытеснять на улицу людей, которые собрались у рамок на входе в аэропорт Внуково. В аэропорту задержали сторонников Навального.
Самолет с Навальным полетел в "Шереметьево".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейс с Навальным сядет в Шереметьево.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)