Какую спасительную возможность упускает Лукашенко, теряя чемпионат мира по хоккею

Источник материала: Салiдарнасць

Поступает все больше сигналов о том, что ЧМ-2021 по хоккею будет перенесен из белорусской столицы.





Пустая «Минск-Арена». Фото TUT.BY

Спонсировать чемпионат уже отказались такие известные бренды как Nivea и Liqui Moli . Также стало известно, что Беларусь опустилась с 16-го на 114-е место в мировом рейтинге безопасности стран.

Похоже, Александру Лукашенко упускает важный для себя инструмент. В чем заключался его замысел коротко и образно объяснил российский журналист Сергей Пархоменко.

«А зачем это (чемпионат мира по хоккею – прим.) нужно было Лукашенко? Понятно зачем — чтоб было, что называется, заиграно в прямом смысле этого слова, как в дворовом футболе. «Да, были летом и осенью какие-то неприятности. А теперь все в порядке. А теперь у нас и чемпионат проводят. Гости, флаги, – сказал журналист в эфире Эха Москвы . – Все довольны, все пьют прекрасную диетическую белорусскую водку, закусывают ее диетическим белорусским знаменитым огурцом, запивают прекрасной сметаной. У нас же Беларуси такая прекрасная сметана — лучшая в Европе! — вы же знаете. Всем по ведру сметаны! — кто согласен привезти к нам этот чемпионат мира.

Нет, придется отвечать».

Тем временем телеграм-канал Рефлексия и реакция , возвращаясь к недавнему визиту в Минск президента Международной федерации хоккея, отмечает:

«Фазеля демонстративно оплевали, превратив кулуарную встречу в публичную. В результате он сейчас выглядит полным идиотом дважды: с одной стороны, ручкался с диктатором, с другой стороны вынужден нелепо оправдываться .

Но в итоге это все выглядит как красный флаг для остальных околополитических лиц – любое взаимодействие с режимом в публичной плоскости супертоксично. Используют для картинки и выбросят, затем оправдывайся.

Отчасти это из-за острого желания придать режиму легитимности на фоне отсутствия визитов кого бы то ни было значимого в Минск, отчасти осознанная политика "если вы заводите речь об уходе АГЛ в той или иной форме, вам здесь не рады"».

Напомним, что окончательное решение насчет переноса чемпионата мира по хоккею из Минска будет принято совсем скоро – в конце января.

Рене Фазель: «Это конец»