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Какую спасительную возможность упускает Лукашенко, теряя чемпионат мира по хоккею
17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Поступает все больше сигналов о том, что ЧМ-2021 по хоккею будет перенесен из белорусской столицы.
Пустая «Минск-Арена». Фото
Спонсировать чемпионат уже отказались такие известные бренды как
Похоже, Александру Лукашенко упускает важный для себя инструмент. В чем заключался его замысел коротко и образно объяснил российский журналист Сергей Пархоменко.
«А зачем это (чемпионат мира по хоккею – прим.) нужно было Лукашенко? Понятно зачем — чтоб было, что называется, заиграно в прямом смысле этого слова, как в дворовом футболе. «Да, были летом и осенью какие-то неприятности. А теперь все в порядке. А теперь у нас и чемпионат проводят. Гости, флаги, – сказал журналист в эфире
Нет, придется отвечать».
Тем временем телеграм-канал
«Фазеля демонстративно оплевали, превратив кулуарную встречу в публичную. В результате он сейчас выглядит полным идиотом дважды: с одной стороны, ручкался с диктатором, с другой стороны вынужден нелепо
Но в итоге это все выглядит как красный флаг для остальных околополитических лиц – любое взаимодействие с режимом в публичной плоскости супертоксично. Используют для картинки и выбросят, затем оправдывайся.
Отчасти это из-за острого желания придать режиму легитимности на фоне отсутствия визитов кого бы то ни было значимого в Минск, отчасти осознанная политика "если вы заводите речь об уходе АГЛ в той или иной форме, вам здесь не рады"».
Напомним, что окончательное решение насчет переноса чемпионата мира по хоккею из Минска будет принято совсем скоро – в конце января.
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«Заиграть» происходившее летом и осенью уже не получится.
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