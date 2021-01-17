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Григорий Азарёнок: наши оппоненты работают только на эмоциях. Мы же призваны ответить на это разумом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Среди тех, кто был на передовой информационной войны, и журналисты СТВ. Это люди, которые стали на защиту интересов своей страны и не боялись быть записанными в выдуманные книги выдуманных победителей.
Из идеи «противостоять фейкам» за полгода Григорий вырастил аналитическую рубрику и стал узнаваемой персоной в белорусской журналистике.
Григорий Азаренок, специальный корреспондент СТВ:
Медаль «За отвагу» – такую оценку работе Григория дал Президент. И это безусловный стимул творческой отдачи, новых идей и непоколебимой журналистской стойкости.
Впрочем, эти цели перед собой ставят и другие наши коллеги.
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Григорий Азарёнок: наши оппоненты работают только на эмоциях. Мы же призваны ответить на это разумом
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время...
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