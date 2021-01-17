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Алексей Дзермант: Григорий Азарёнок во враждебном окружении проявил настоящее мужество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Среди тех, кто был на передовой информационной войны, и журналисты СТВ. Это люди, которые стали на защиту интересов своей страны и не боялись быть записанными в выдуманные книги выдуманных победителей.
Алексей Дзермант, политолог:
Безусловно, Григорий Азаренок относится к их числу. Он не боялся идти в самую гущу событий. Там его пытались оскорблять, унижать. Но он как настоящий журналист находился во враждебном окружении, проявил мужество настоящее – и мужское и профессиональное.
Так эксперты отзываются о Григории Азаренке. Они знают, о чем говорят, ведь все это время плечом к плечу стояли за Беларусь на информационном фронте.
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Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время...
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