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Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

17.01.2021 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

По традиции, здесь состоялась церемония вручения государственных наград за профессионализм и личный вклад в развитие страны, в том числе и информационной политики.

Среди награжденных и сотрудники нашего телеканала. Медали «За отвагу» удостоен Григорий Азаренок. Благодарностями Президента отмечены Екатерина Забенько, Татьяна Бирук и Евгений Пустовой.

Журналисты, спортсмены, госслужащие, общественные и культурные деятели. Торжественный прием Президента в честь Старого Нового года собрал в зале белорусов, которые в 2020-м смогли пройти через испытания и взять судьбу в свои руки. Такими словами глава государства встречал гостей этим вечером. Словами, понятными и близкими каждому приглашенному.

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обращаюсь к вам, тем, кто в силу профессиональной деятельности всегда на виду, и тем, кому пришлось стать публичным человеком, чтобы смело и открыто высказать свою гражданскую позицию (читать далее).

Но если кто-то в напряженном рабочем ритме 2020-го не успел оценить масштаб принесенной стране пользы, то физический, реальный символ признания этих заслуг в этот вечер развеял всякие сомнения.

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

Провожая старый год в кругу преданных и нужных Беларуси людей, Президент по доброй традиции вручил Благодарности и государственные награды.

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

Наградить орденом Отечества II степени Мясниковича Михаила Владимировича, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

Президент вручил орден Отечества III степени Наталье Кочановой и Владимиру Каранику.

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

А орденов Почета удостоены Дмитрий Пиневич и Инна Медведева.

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

С высокими наградами зал покидали и журналисты. О заслугах представителей этой профессии Президент говорил немало.

Григорий Азарёнок: «Только что Президент вручил мне награду. Потрясающие эмоции»

Ведь 2020-й действительно показал всем, чего стоит быть не просто «говорящей головой», быть автором, быть камертоном общественных проблем.

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас основные «боевые действия» проходят на информационном поле. Не время для деликатности, хоть это и противоречит нашему национальному характеру. Чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами.

Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику.

Нам надо противопоставить профессиональные успехи, спортивные победы и творческие достижения во имя нашей страны. Нам очень важно – многим – научиться различать добро и зло.

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Мясникович, Наталья Кочанова, Владимир Караник, Дмитрий Пиневич, Инна Медведева, Григорий Азарёнок, Екатерина Забенько, Татьяна Бирук, Евгений Пустовой, Андрей Муковозчик

 
 
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Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время...
 
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