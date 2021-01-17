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Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас

17.01.2021 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Устаревшее оборудование фактически ставило крест на будущем с перспективой конкурентоспособности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас

В 2018-м глава государства поставил задачу – вернуть былую промышленную мощь. И вот сегодня здесь изготавливают детали и оборудование для металлургии, комплектующие изделия для нефтегазовой промышленности. С приставкой инновационные.

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?

Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас

Вячеслав Рожанский, главный инженер завода «Легмаш»:
Закуплено, поставлено, введено в эксплуатацию восемь новых обрабатывающих токарных центров, что позволило нам выполнить в этом году объемы производства, выполнить экспорт. Объемы производства у нас составили 18,5 миллиона рублей. Экспорт мы выполнили согласно социально-экономическим показателям – 924 тысячи долларов США. Выполнили объемы инвестиций – 5,5 миллиона.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Вячеслав Рожанский

 
 
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Новости Беларуси. Еще несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Устаревшее оборудование фактически ставило крест на будущем с...
 
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