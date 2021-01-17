ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?

17.01.2021 20:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подходящих «финансовых» инструментов и сил подняться с колен в свое время не нашлось на Оршанском инструментальном заводе. Слово Президента и незамедлительная помощь сыграли ключевую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?

Под крыло взял «МТЗ-Холдинг». Уверенными шагами – на пути к модернизации своего производства. К примеру, цех гальванической покраски деталей заработал здесь в ноябре.

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?

Леонид Мойжик, главный инженер Оршанского инструментального завода:
Все эти мероприятия позволили значительно нам прибавить в объемах производства, улучшить качество нашей продукции, ну и, соответственно, улучшить показатели, благодаря которым мы за 2020 год в два этапа увеличили зарплату на нашем предприятии на 25 %.

Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?

От общего к частному. Год 2020-й попал в графу продуктивного и у Александра Марулько. Закончил витебский колледж, распределили на Оршанский инструментальный. Обеспечили жильем. Сейчас работает оператором станков с программным управлением.

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?

Александр Марулько, оператор станков Оршанского инструментального завода:
Когда я сюда пришел, мне помогал наладчик разобраться во всем, и было очень легко даже. Это намного проще, чем руками ты делаешь. Здесь за тебя все делает станок, робот, по сути.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Леонид Мойжик, Александр Марулько

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Подходящих «финансовых» инструментов и сил подняться с колен в свое время не нашлось на Оршанском инструментальном заводе. Слово Президента и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Логойска сегодня провели акцию солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by