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За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подходящих «финансовых» инструментов и сил подняться с колен в свое время не нашлось на Оршанском инструментальном заводе. Слово Президента и незамедлительная помощь сыграли ключевую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Под крыло взял «МТЗ-Холдинг». Уверенными шагами – на пути к модернизации своего производства. К примеру, цех гальванической покраски деталей заработал здесь в ноябре.
Леонид Мойжик, главный инженер Оршанского инструментального завода:
От общего к частному. Год 2020-й попал в графу продуктивного и у Александра Марулько. Закончил витебский колледж, распределили на Оршанский инструментальный. Обеспечили жильем. Сейчас работает оператором станков с программным управлением.
Александр Марулько, оператор станков Оршанского инструментального завода:
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Новости Беларуси. Подходящих «финансовых» инструментов и сил подняться с колен в свое время не нашлось на Оршанском инструментальном заводе. Слово Президента и...
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