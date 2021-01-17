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Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

17.01.2021 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции, судьба крупнейших инвестпроектов и ситуация в банковской сфере – темы серии рабочих докладов Президенту. Первая полностью рабочая неделя 2021-го – самое время оглянуться назад, чтобы, учитывая уроки сложнейшего и в экономическом смысле года, выстраивать стратегию нынешнего, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Федорович продолжит.

Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

Кристина Федорович, корреспондент:
Флагман экономики промышленность. Требование всегда было неизменным отрасль сохранить, но при этом не потеряв собственные предприятия, многие из которых бренд. И этот бренд под маркой «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах.

Вот, к примеру, экспорт товаров из древесины бьет рекорды. И это несмотря на пандемию. Беларусь индустриальная: МАЗ, БелАЗ, «Горизонт». И, конечно, в фокусе инвестиционные проекты. А точнее, их реализация. Это и новый производственный комплекс «Гродно Азота», выпуск картона на фабрике в Добруше, бумажное производство в Шклове. 

Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

Говоря о прогрессе, перенесемся недалеко. 16 января на шкловской бумажной фабрике «Спартак» запустили новую линию по переработке макулатуры – инвестиция длиною в 17 миллионов рублей. Перейдем к самому, как правило, интересующему – выгоде. Ноу-хау способно практически полностью удалять бумажное волокно из отходов. А это дополнительные 1,5 тонны.

Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Со следующего года оно будет перерабатывать 60 тысяч тонн макулатуры. Это фактически две области – Могилевская и Минская. Вот они такие объемы заготавливают, и это будет все перерабатываться на этом одном предприятии.

Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

Вдарим по цифрам: отныне объем переработки вторичных отходов будет увеличен в 3,5 раза, а производительность вырастет на 30 %. И из очевидного: отрасль в целом по итогам непростого 2020-го показала, насколько важно вовремя вкладывать деньги в развитие. Предприятия «Беллесбумпрома» в 2020 году существенно нарастили экспорт: за 11 месяцев они поставили на рынки 70 стран продукцию более чем на полмиллиарда долларов.

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Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

При этом, разумеется, как и в любом другом деле, все не бывает идеально гладко. Успех отрасли на неделе отметил и Александр Лукашенко, указав при этом на ряд до сих пор не завершенных инвестпроектов. По итогам 2020-го предприятия в целом сработали неплохо, и это невзирая на промышленный застой. Итог – 99,3 % относительно спокойного 2019-го. Этот год – под эгидой поддержки внутреннего спроса.

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Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

И не отходя от вопроса поддержки, только теперь в ключе санкций, а точнее, ответ на них. Вспомним таковые от Запада в отношении некоторых отечественных предприятий. Глава государства поручил выработать симметричный и, что важно, незамедлительный ответ.

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Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

На повестке и проблемные проекты – Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, бумажные фабрики в Шклове и Добруше. Решения по их реализации во главе, но с важной ремаркой – выгода для экономики. А это и есть базис, если хотите, фундамент. На неделе Президент принял с докладом председателя правления Нацбанка. Логика ясна: есть экономика – есть банковская система. А потому вновь упираемся в ключевой момент – экономика. И здесь, что называется, дополним схему – финансовая стабильность. Речь шла о динамике золотовалютных резервов, кредитовании реального сектора, инфляции и готовности банковской системы противостоять внешним вызовам.

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Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

Поддержать в трудную минуту, тем самым дать импульс к развитию и, как следствие, выйти на новый качественный уровень. И тогда, что называется, дать фору не просто конкурентам, но и тем, кто не верил или относился с абсолютным скепсисом. Одно понятно точно: наши достижения знают – более того, они востребованы. А это и есть признак безоговорочного успеха.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Кристина Федорович, Александр Пшённый

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции, судьба крупнейших инвестпроектов и ситуация в банковской сфере – темы серии рабочих...
 
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