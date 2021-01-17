«Этот день войдет в историю». Что произошло после возращения Навального в Россию

Источник материала: KYKY

Сегодня в Москве не без усилий приземлился самолет с Алексеем Навальным. Больше тысячи человек пришли встречать политика в аэропорт «Внуково», но за шесть минут до запланированной посадки самолет авиакомпании «Победа» перенаправили в «Шереметьево». Рассказываем, что было дальше.

• По прилете в «Шереметьево» бортпроводницы рейса «Победы» попросили всех пассажиров оставаться на местах.

• На выезде из «Внуково», где собралось большое количество сторонников Навального, перекрыли движение. Люди, которые так и не смогли встретить политика, долго не могли уехать с территории аэропорта.

• Из самолета Навального пассажиров начали выпускать только через 20 минут – через заднюю дверь.

• Навального не стали снимать с трапа. Политик вместе с другими пассажирами отправился на паспортный контроль. Он заявил: «Я не выбирал, возвращаться или не возвращаться, такой вопрос не стоял ни секунду. <...> Я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь и с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться».

• В 21:00 полиция начала задерживать Навального на паспортном контроле. В итоге политик ушел с полицейскими. Он просил их пояснить, в каком он статусе, но те не ответили. Жена политика осталась в аэропорту. Пока не ясно, что будет происходить дальше.

Дополняется.

Как в Москве готовились к прибытию Навального

С самого утра в аэропорту «Внуково» дежурили полицейские и автозаки. Журналистам запретили снимать прилет политика.

Также поставили ширму в зоне прилета, чтобы не было видно, кто выходит из зелёной зоны.

Силовые структуры (МВД, ФСБ, Росгвардия) были приведены в состояние повышенной готовности.

Силовики задержали Любовь Соболь, которая приехала во «Внуково», чтобы встретить чету Навальных. Также произошли задержания журналистов независимых российских СМИ.

Буквально за полчаса до запланированного прилета Навального в аэропорт согнали ОМОН. Начались жесткие задержания вообще всех.

У входа в аэропорт собралось около 1000 человек. Политологи, с которыми общались журналисты, ожидая прибытия Навального, в один голос говорили, что 17 января войдет в историю России. И что возвращение политика домой может дать мощный импульс для возрождения протестного движения в стране. В том числе, Екатерина Шульман заявила : «Арест Навального может стать триггером активизации протестной активности».

Самолёт Навального перенаправили в аэропорт «Шереметьево». Во «Внуково» закрыли полосу из-за поломки снегоуборочной техники на полосе. Когда пилот объявил пассажирам, что они приземлятся в другом аэропорту, Навальный извинился перед всеми за доставленные неудобства.

Напомним, Алексей Навальный находился в Германии с августа 2020 года, его вывезли туда в бессознательном состоянии на лечение, после отравления боевым ядом из группы «Новичок». Решение о возращении домой политик озвучил 13 января – 14 января стало известно, что Навальный с 29 декабря 2020 года объявлен в России в розыск.