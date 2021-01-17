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«Александр Лукашенко увидел совсем другую Беларусь!» Директор завода о визите Президента в Толочин

17.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал о визите Президента в Толочин.

«Александр Лукашенко увидел совсем другую Беларусь!» Директор завода о визите Президента в Толочин

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы когда сказали о нашей программе, которая называется «В людях», это часть из трилогии Горького. Я ведь почему позвал вас на программу? Я зову людей, которые прежде всего интересны мне. После того, как я увидел кадры из посещения Президента нашей страны во время предвыборной кампании, еще летом, вашего предприятия, я увидел настоящих людей.

«Александр Лукашенко увидел совсем другую Беларусь!» Директор завода о визите Президента в Толочин

Людей, которые прежде всего занимаются любимым делом, которые трудятся не покладая рук и не отвлекаются на какие-то другие сиюминутные вспышки. Там действительно настоящие, искренние люди.

«Александр Лукашенко увидел совсем другую Беларусь!» Директор завода о визите Президента в Толочин

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Вы бы обратили внимание, каким был Президент. Он был вдохновленным. Он увидел совершенно другую Беларусь: открытую, добропорядочную, работящую, когда он подошел с механизаторами пообщаться. Они все работают без выходных, в световое, а то и в темное время суток, и в то же время располагают к себе человека своей открытостью.

Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера (подробности здесь).

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анатолий Анюховский, Вадим Щеглов

 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал о визите Президента в Толочин.
 
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