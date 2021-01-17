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«Александр Лукашенко увидел совсем другую Беларусь!» Директор завода о визите Президента в Толочин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гость программы «
Вадим Щеглов, ведущий:
Людей, которые прежде всего занимаются любимым делом, которые трудятся не покладая рук и не отвлекаются на какие-то другие сиюминутные вспышки. Там действительно настоящие, искренние люди.
Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал о визите Президента в Толочин.
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