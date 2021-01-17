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Директор белорусского завода о том, что «Беларусь совершенно другая». И вот почему
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гость программы «
Вадим Щеглов, ведущий:
Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
А в чем сила страны, которая сегодня не обладает какими-то ископаемыми? Мне по роду службы год назад приходилось спускаться в шахту. Я был членом Совета Республики, и у нас было выездное совещание комиссии по международным делам и госбезопасности. И вот мы по приглашению генерального директора Ивана Ивановича были там, спускались. Я посмотрел, что там не огромных пластов, где бы проходчик встал и заготавливал эту руду. Нет, они ее выдалбливают местами, находят. А это на сегодня основной валютный источников доходов в стране. То есть, отвоевывать это калийное удобрение приходится в нечеловеческих условиях.
У нас после четвертого курса были «Почвенные зоны Советского союза», целый месяц ездили, копали шурфы, смотрели. Украина – там черноземы, можно ничего не вносить и получать огромный, стабильный урожай. А сколько у нас надо вложить в землю удобрений, чтобы что-то выросло? Это затратная сфера применения ресурсов. В то же время, это сегодня высокий уровень. В Витебской области в прошлом году мы получили 61,3 центнера пшеницы.
Вадим Щеглов:
Анатолий Анюховский:
И если посмотреть, какое у нас государство? Социальное. При ограниченности этой природной ренты.
Люди понимают, что надо сохранить Беларусь, ту социальную политику, модернизацию, которая происходит у нас. На нашем предприятии мы постоянно что-то строим, модернизируем.
Вадим Щеглов:
Анатолий Анюховский:
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, почему Беларусь совершенно другая. Вадим...
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