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Леонид Щемелёв: «Я немало сделал рисунков, но основа – это моя Родина». В память о народном художнике Беларуси

17.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После продолжительной болезни ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Его творчество называют летописью эпохи, а свои картины он называл «мои дневники».

На его полотнах вся его долгая жизнь и те, кто был рядом: портреты известных людей, городские пейзажи и, конечно, война. Ведь он сам прошел Великую Отечественную, был ранен в бою за Мозырь. Леонид Дмитриевич нередко был гостем и наших эфиров.

Леонид Щемелёв: «Я немало сделал рисунков, но основа – это моя Родина». В память о народном художнике Беларуси

Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:
Я родился в Витебске, там на одной улице жили художники. Для меня это было открытие, интересно, как люди цветом и красками распоряжаются.

Леонид Щемелёв: «Я немало сделал рисунков, но основа – это моя Родина». В память о народном художнике Беларуси

На передовой человек не просто движет и стреляет. Сверху, снизу, откуда угодно идет борьба человека за жизнь. Трудно сейчас все это вспоминать и говорить. Я даже не знаю, как это все высказать. Кроме себя я видел других людей, видел несчастья, ужасы и ранения, что может война принести на то время.

Леонид Щемелёв: «Я немало сделал рисунков, но основа – это моя Родина». В память о народном художнике Беларуси

Это все запечатлелось у меня потом в картинах, в живописи. Это надо почувствовать, и через эстетическое чувство потом преподносишь то, что сам удивляешься, как получилось.

Леонид Щемелёв: «Я немало сделал рисунков, но основа – это моя Родина». В память о народном художнике Беларуси

Когда я делаю, я один и нет никого. Сам с собой разговариваю. Мне не нравится, потом прихожу – нравится. Я сделал и переживаю, что не интересно. А потом проходит время, и нахожу там какие-то достоинства, свои лично. Жизнь, и течение времени, и искусство среди всего этого – это красиво и сложно.

Леонид Щемелёв: «Я немало сделал рисунков, но основа – это моя Родина». В память о народном художнике Беларуси

В разных местах был, немало сделал рисунков, набросков. Но основа – это моя Родина, Беларусь. Искусство в будущем будет интересным, если будет мир на земле.

Люди в материале: Леонид Щемелёв

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. После продолжительной болезни ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Его творчество...
 
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