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Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом

17.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль «Песняры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – этим песням до сих пор подпевают миллионы. Судьба «песняра» необычна и показательна одновременно. Родом с Урала – Мулявин полюбил Беларусь и белорусов всей душой. Приехав однажды, остался здесь навсегда.

Музыканта не стало в 2003-м. В таком, как сегодня, морозном январе. Мулявин не смог восстановиться после автокатастрофы, приковавшей его к постели. Артист ушел, словно предчувствуя: время «Песняров» заканчивается. Но, очевидно, ошибся. Ведь все его наследие лишь предстоит осознать.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Что бы вы сказали Владимиру Георгиевичу, если бы он был здесь, рядом?

Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Наверное, спросил бы, как ему нравятся наши новые песни. Мне было бы интересно услышать от него какую-то критику.

Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина:
Вот сядь сюда, на это место. Оно будет твое, как всегда. Отдыхай, наслаждайся. А мы вокруг тебя будем летать, а ты пиши, а ты твори.

Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом

Алексей Ереньков, композитор:
Я бы каждый раз говорил ему, когда бы мы прощались, то, что сегодня говорим мы друг другу. Я бы говорил: «Владимир Георгиевич, берегите себя, потому что вы нужны, вы можете много еще сделать полезного и нужного для нас. Берегите себя, и все будет хорошо.

«Чтобы мы не забывали, что с нами был гениальный человек». В театре Горького рассказали, почему уже семь лет ставят спектакль «Песняры» – подробнее здесь

Люди в материале: Владимир Мулявин, Дмитрий Боярович, Роман Козырев, Марина Мулявина, Алексей Ереньков

 
 
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Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль...
 
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